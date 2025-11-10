مدیرکل تعزیرات حکومتی استات اردبیل گفت: پرونده دو دستگاه ماینر قاچاق خارجی به ارزش ۹۵۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نیر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارایه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت ۹۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل تصریح کرد: ماموران انتظامی گزارش این تخلف را از یک انبار در یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ادامه داد: اگر شخص وارد کننده ماینر، بدون داشتن مجوز گمرک و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ارز دیجیتال استخراج کند، به عنوان مرتکب جرم مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد.