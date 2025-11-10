به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: بخش مهمی از تولیدات گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای رنگی است که به علت کیفیت بالا، قابلیت صادرات دارد.

ایوب شکاری با اشاره به صادرات سالانه ۵۰ هزار تن محصول افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات محصولات گلخانه‌ای به ۷۰ هزار تن برسد.

وی گفت: افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای از ۲۹۸ به بیش از ۳۵۰ هکتار از برنامه‌های آینده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: محصولات عمدتاً به کشور‌های اوراسیا و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

شکاری افزود: صرفه‌جویی آب در کشت‌های گلخانه‌ای با اتکا به سیستم‌های نوین آبیاری و کنترل محیطی، به‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

وی گفت با توسعه گلخانه‌ها مجموع اشتغال‌زایی به ۲ هزار و ۶۵۰ تن رسیده است.