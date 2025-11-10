پخش زنده
امروز: -
سالانه بیش از ۸۵ هزار و ۱۵۷ تن انواع محصولات گلخانهای در شهرستان حاجی آباد تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد گفت: بخش مهمی از تولیدات گوجهفرنگی و فلفل دلمهای رنگی است که به علت کیفیت بالا، قابلیت صادرات دارد.
ایوب شکاری با اشاره به صادرات سالانه ۵۰ هزار تن محصول افزود: پیشبینی میشود امسال صادرات محصولات گلخانهای به ۷۰ هزار تن برسد.
وی گفت: افزایش سطح زیرکشت گلخانهای از ۲۹۸ به بیش از ۳۵۰ هکتار از برنامههای آینده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد گفت: محصولات عمدتاً به کشورهای اوراسیا و حوزه خلیج فارس صادر میشود.
بیشتر بخوانید: تخلیه و بارگیری هزار و ۲۰۰ تن برنج پاکستانی در هرمزگان
شکاری افزود: صرفهجویی آب در کشتهای گلخانهای با اتکا به سیستمهای نوین آبیاری و کنترل محیطی، بهطور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
وی گفت با توسعه گلخانهها مجموع اشتغالزایی به ۲ هزار و ۶۵۰ تن رسیده است.