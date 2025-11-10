به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: این مخزن با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب و خط انتقال هزار و ۲۰۰ متری است.

عبدالحمید حمزه پور افزود: برای اجرای این طرح ۳۱ میلیارد تومان از اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

وی پیش بینی کرد این طرح تا پایان سال به بهره برداری برسد.

بیشتر بخوانید: آبرسانی به سه روستای شهرستان بندرعباس تا بهمن امسال

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: با اجرای این طرح حدود دو هزار نفر از جمعیت این روستا به منابع آبی پایدار دست می‌یابند.

حمزه پور افزود: تا پیش از این، یک مخزن ۲۰۰ مترمکعبی در این روستا بود که به دلیل فرسودگی و افزایش جمعیت جوابگوی اهالی نبود.

وی گفت: اکنون ۲۰۰ طرح آبرسانی از جمله ساخت مخزن ذخیره، آبشیرین کن و حفر و تجهیز چاه در روستا‌های هرمزگان در حال ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: ۵۰۰ روستا در هرمزگان منابع تامین آب آنها فرسوده است که طرح‌های آبرسانی در حال اجراست.

هرمزگان حدود هزار و ۸۰۰ روستا دارد.