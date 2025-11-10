رئیس اداره نگهداری حریم راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای گسترده اقدامات پاکسازی و ساماندهی حریم راه‌ها در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهنام اصغری اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶۳۱۰ تن نخاله از حریم راه‌های استان جمع‌آوری و پاکسازی شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم نخاله‌برداری مربوط به مرکز استان است، تصریح کرد: تنها در شهرستان ارومیه بیش از دو هزار تن نخاله از حریم راه‌ها برداشت و پاکسازی شده است.

اصغری ادامه داد: در این مدت ۶۶ مورد ساماندهی و پاکسازی ورودی شهر‌ها در سطح استان انجام شده که ۶ مورد آن مربوط به ورودی‌های شهر ارومیه بوده است.

رئیس اداره نگهداری حریم راه‌ها افزود: در حوزه اصلاح و بهسازی حریم راه‌ها نیز تاکنون دو هزار و ۱۴۸ کیلومتر ریگلاژ و تسطیح حرائم در سطح استان صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه با همکاری دادستان استان، با متخلفانی که اقدام به تخلیه نخاله در حریم راه‌ها می‌کنند برخورد جدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ارتقای ایمنی راه‌ها، زیباسازی مبادی ورودی شهر‌ها و جلوگیری از تصرف و تخریب حریم راه‌ها است.