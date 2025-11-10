پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از تردد بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از پایانههای مرزی استان طی هفتماهه نخست سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هاروی مدرس اظهار کرد: در این مدت بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲.۵۸ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: بیشترین تردد مسافری مربوط به پایانه مرزی رازی با بیش از یک میلیون و ۶۹ هزار نفر و پس از آن پایانه مرزی تمرچین با بیش از یک میلیون نفر بوده است.
مدرس ادامه داد: در این مدت، ۶ هزار و ۸۳۵ دستگاه ناوگان مسافربری از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که بیشترین آمار به پایانه مرزی تمرچین با ۳ هزار و ۹۵ دستگاه اختصاص دارد؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲ درصدی را نشان میدهد.
رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تصریح کرد: توسعه زیرساختها و بهبود خدمات در پایانههای مرزی استان طی سالهای اخیر در افزایش حجم ترددها مؤثر بوده است.
وی تأکید کرد: تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران از اولویتهای اصلی این ادارهکل در پایانههای مرزی استان بهشمار میرود.