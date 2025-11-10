پخش زنده
آسفالت و بهسازی معابر روستایی، هدایت آبهای سطحی و شاداب سازی سیما و منظر روستاها در تکاب همچنان اولویت خدمت به روستاهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمد نیکنام فرماندار تکاب در آیین آسفالت و بهسازی معابر روستای بابا نظر این شهرستان گفت: آسفالت و بهسازی معابر روستایی، هدایت آبهای سطحی و شاداب سازی سیما و منظر روستاها در تکاب همچنان اولویت خدمت به روستاهاست.
فرماندار تکاب افزود: بهبود زیر ساختهای روستایی و زیبا و شاداب سازی محیط روستا مسیر را برای رونق تولید در روستاها فراهم میکند.
وی گفت: اجرای طرح هادی و آسفالت و بهسازی معابر روستایی در تکاب شتاب خوبی بخود گرفته و در ۵۰ درصد روستاهای شهرستان اجرا شده است.
فرماندار تکاب افزود: در ۸ ماهه نخست سالجاری ۲۵ طرح هادی و آسفالت معابر روستایی در این شهرستان اجرا شده که در نوع خود بینظیر است.
فرماندار تکاب همچنین از روستای امین آباد این شهرستان بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات روستائیان را بررسی کرده و دستورات لازم برای رفع نیازهای عمرانی در روستا را صادر کرد.
وی سپس از مدرسه روستای امین آباد بازدید و مبلغ یک میلیارد ریال برای رفع نیازهای اموزشی و رفع مشکلات فیزیکی ساختمان مدرسه مساعدت کرد.