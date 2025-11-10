به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان گفت: با توجه به فعالیت ۲ مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین در استان ۲۰ هزار و ۳۵۲ دستگاه ناوگان سنگین در ۷ ماهه امسال به این مراکز مراجعه کرده اند .

محسن یازرلو افزود: از تعداد وسیله نقلیه برای ۱۴ هزار و ۵۱۷ دستگاه خودرو کارت معاینه فنی صادر و تعداد ۵ هزار و ۸۳۵ خودرو نیز از معاینه فنی رد شده‌اند.



وی افزود: مراکز معاینه فنی تحت نظارت این اداره کل در شهرستان های گرگان و علی آباد کتول به منظور دستیابی به اهدافی نظیر ارتقای ایمنی خودرو در جاده ها، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده ها و حفظ محیط زیست فعالیت می کنند. و تمامی عملیات مربوط به کنترل وضعیت ناوگان و صدور برگه معاینه فنی به صورت مکانیزه انجام می شود.