به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در یک عمل جراحی موفق در بیمارستان ولی‌عصر خرمشهر، پای نوجوانی ۱۶ ساله که در تصادفی شدید به‌شدت آسیب دیده بود، با تلاش چندین ماهه دکتر سروش کازرانی، متخصص ارتوپدی، از خطر قطع عضو نجات یافت.

دکتر کازرانی، پزشک جوان تهرانی که بیش از یک سال است در خرمشهر خدمت می‌کند، گفت: ما چند عمل پیاپی انجام دادیم و خوشبختانه توانستیم عصب‌ها و استخوان‌ها را بازسازی کنیم. حالا بیمار روی پای خودش راه می‌رود.

به گفته کادر درمان بیمارستان ولی‌عصر، دکتر کازرانی در مدت حضورش در خرمشهر، ده‌ها بیمار را که در معرض قطع عضو یا آسیب شدید قرار داشتند، درمان کرده است. او علاوه بر فعالیت روزانه در بیمارستان، در مطب خود در مرکز شهر نیز بیماران را ویزیت می‌کند.

این پزشک جوان تنها به بیماران شهری اکتفا نکرده و هفته‌ای چند روز مسیر ۴۵ کیلومتری تا اروندکنار را می‌پیماید تا بیماران مناطق روستایی و کم‌برخوردار را نیز معاینه کند.

اقدام انسان‌دوستانه این پزشک با استقبال مردم و قدردانی کادر درمان منطقه همراه بوده است.