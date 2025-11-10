قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین، از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی ایمن خودرو ارمیا خبر داد و گفت: این شرکت با وعده تحویل خودرو، اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حمید بابایی گفت: این شرکت به عنوان واسطه در خرید و فروش خودرو در استان تهران فعالیت داشته و وجوه جمع‌آوری شده از مردم شهرستان تاکستان توسط یک شرکت ثالث خودرویی را، جهت تحویل خودرو دریافت کرده است.

وی افزود: این پرونده با اتهام کلاهبرداری و پولشویی در دادگاه بدوی شهرستان تاکستان مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اعتراض طرفین، در دادگاه تجدید نظر استان در حال رسیدگی است.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تصریح کرد: در این پرونده یک شاکی حقیقی و یک شاکی حقوقی وجود دارد که شاکی حقوقی پرونده، یک شرکت خودرویی است که مبالغ جمع‌آوری شده از ۵۴۵ نفر را برای تحویل خودرو به حساب این شرکت واریز کرده است.

بابایی با بیان اینکه این پرونده دارای ۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی است، گفت: بدهی متهمان در این پرونده بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان وجوه مردم را برای خرید خودرو، املاک و شرکت مصرف و بخشی از مبالغ را نیز به حساب سایر اشخاص واریز کرده‌اند.

وی رسیدگی به این پرونده از توقیف اموال متهمان خبر داد و اعلام کرد: همه املاک خریداری شده از وجوه مردم با دستور قضایی توقیف شده است.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خاطر نشان کرد: پس از اتمام فرآیند رسیدگی، رای قطعی صادر خواهد شد.