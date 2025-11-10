در هفت ماه امسال ده هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری در هرمزگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های هرمزگان گفت: این تسهیلات به شش هزار و ۷۱۰ خانواده پرداخت شده است.

حسن آرمات افزود: اکنون یازده هزار و ۱۶۰ خانواده نیز در استان در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.

تسهیلات فرزندآوری برای نخستین فرزند ۴۴ میلیون تومان با باز پرداخت ۳۶ ماهه، و دوم ۸۸ میلیون تومان با بازپرداخت ۴۸ ماهه است.

بیشتر بخوانید: پرداخت بیش از ۳۷ همت تسهیلات در هرمزگان

همچنین این تسهیلات برای فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه، چهارم ۱۶۵ میلیون تومان - بازپرداخت ۷۲ ماهه و برای فرزند پنجم ۲۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۸۴ ماهه است.