بورس انرژی ایران با امضای تفاهمنامهای سهجانبه با دو شرکت، گام نخست را در مسیر رمز نگاری حاملهای انرژی و توسعه بازار فناوریمحور انرژی برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: بورس انرژی ایران با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای رمزداراییها و توکنسازی حاملهای انرژی، با انعقاد یک تفاهمنامه سه جانبه با شرکتهای توسعه فناوری مالی مزدک و یوتاب انرژی سبز مسیر توسعه فناوریمحور بازار انرژی را در پیش گرفت.
در این تفاهمنامه که با محوریت ایجاد بسترهای عملیاتی موردنیاز جهت آغاز معاملات توکنهای انرژی به امضا رسید، بر استفاده از ظرفیتهای اجرایی طرفین در تسهیل و تسریع در آغاز معاملات توکنهای انرژی با اجرای نخستین توکن انرژی در حوزه برق تاکید شد.
بورس انرژی ایران در نظر دارد پس از اخذ مجوزهای لازم از نهاد ناظر و سایر مراجع ذیصلاح و با توکنسازی کالای برق تولیدی نیروگاهها، علاوه بر تامین منابع موردنیاز احداث پروژههای نیروگاهی، زمینههای افزایش شفافیت و تعمیق بازار فیزیکی برق را فراهم کرده و از این رهگذار نسبت به توسعه ابزارهای تامین مالی خود اقدام کند.