بورس انرژی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با دو شرکت، گام نخست را در مسیر رمز نگاری حامل‌های انرژی و توسعه بازار فناوری‌محور انرژی برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: بورس انرژی ایران با هدف بهره‌­برداری از ظرفیت­‌های رمزدارایی‌­ها و توکن­‌سازی حامل­‌های انرژی، با انعقاد یک تفاهم­نامه سه جانبه با شرکت­‌های توسعه فناوری مالی مزدک و یوتاب انرژی سبز مسیر توسعه فناوری‌محور بازار انرژی را در پیش گرفت.

در این تفاهم­نامه که با محوریت ایجاد بستر‌های عملیاتی موردنیاز جهت آغاز معاملات توکن‌های انرژی به امضا رسید، بر استفاده از ظرفیت‌­های اجرایی طرفین در تسهیل و تسریع در آغاز معاملات توکن­‌های انرژی با اجرای نخستین توکن انرژی در حوزه برق تاکید شد.

بورس انرژی ایران در نظر دارد پس از اخذ مجوز‌های لازم از نهاد ناظر و سایر مراجع ذی‌صلاح و با توکن­‌سازی کالای برق تولیدی نیروگاه­‌ها، علاوه بر تامین منابع موردنیاز احداث پروژه‌­های نیروگاهی، زمینه­‌های افزایش شفافیت و تعمیق بازار فیزیکی برق را فراهم کرده و از این رهگذار نسبت به توسعه ابزار‌های تامین مالی خود اقدام کند.