مطالبات داروخانههای بوشهر از تأمین اجتماعی پرداخت شود
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره پرداخت نشدن مطالبات ۸ ماهه داروخانههای استان از سازمان تأمین اجتماعی و بروز مشکل برای مردم در تهیه دارو، گفت: تامین اجتماعی باید هر چه سریعتر مطالبات داروخانهها را پرداخت کند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز با اشاره به تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانههای استان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان موظف است در مدت یک هفته مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانههای استان را پرداخت کند و حداکثر در مدت یک ماه پس از هفته اول، مطالبات پنج ماه دیگر داروخانههای استان را تسویه کند.
وی با بیان اینکه تورم و نوسان قیمتها شرایط فعالیت داروسازان را دشوار کرده است، افزود: داروسازان استان با سرمایه شخصی خود دارو تهیه میکنند، اما بارها چکهای پرداختی تأمین اجتماعی برگشت خورده که این روند، ادامه خدمترسانی و تأمین دارو را با خطر جدی مواجه ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: به سازمان تأمین اجتماعی هشدار داده میشود اگر در روند درمان و تحویل دارو به مردم اختلالی ایجاد شود یا سلامت مردم به خطر بیافتد، بیتردید دستگاه قضایی با مسئولان این سازمان برخورد قاطع قضایی خواهد کرد.
مهرانگیز تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه داده نخواهد شد تا هیچ خللی در ارائه خدمات دارویی و درمانی به مردم استان رخ دهد.