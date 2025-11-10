پخش زنده
شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، از ابتدای سال تاکنون به ۱۶۸ تَن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۴۰ تَن خانم و بقیه آقا هستند.
یحیی میرزاده افزود: در این مدت ۴۳ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستانهای استان بستری، و پس از مدتی با حال عمومی خوب مرخص شدهاند.
وی گفت: ۱۴۵ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۳ تَن اتباع خارجی ساکن در کشور هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۱۶۱ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.
افرادی که به تب دنگی مبتلا شدهاند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.
تب دنگی یکی از بیماریهای منتقله است که تنها با گزش پشه آئدس به فرد منتقل میشود.
تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محلهای تخمریزی مانند آبهای راکد کولرها، آب زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده رها شده، قوطی و بطری ها، قایقهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.