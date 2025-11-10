به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از خراسان تا حاج‌عمران، نامش با ایمان، شجاعت و جوانی گره خورده است. فرمانده‌ای که در بیست‌وپنج سالگی، به همراه رزمندگان شجاع همدانی تاریخ ساز شد.

محمود کاوه شهیدی از خطه خراسان و شهر مقدس مشهد که رزم و جهاد خستگی ناپذیر و توام با ایمان و شجاعت او در کردستان شهره خاص و عام بود.

با آغاز جنگ، راهی جبهه‌های غرب و جنوب شد. همان‌جا بود که دوشادوش رزمندگان غیور همدان و یارانش از دیگر نقاط کشور، روز‌های سخت، اما پرافتخار دفاع مقدس را رقم زد؛ و با ایمان و شجاعت، خیلی زود فرمانده‌ی تیپ ویژه شهدا شد.

با تاسیس تیپ ویژه شهدا در تیر ۶۲ مأموریت یافت در عملیات برون مرزی والفجر ۲ که در منطقه حاج عمران انجام پذیرفت، شرکت کند. در این عملیات، کاوه با فرماندهی صحیح، اهداف از پیش از جمله ارتفاعات ۲۵۱۹ را با موفقیت به تصرف درآورد.

شهید کاوه با اینکه در مقابله با ضد انقلاب، سازش ناپذیر، جسور و با شهامت بود، در همان حال با بسیجی هایش برخوردی بسیار متواضعانه و توأم با صفا و صمیمیت داشت و تواضع او باعث شده بود محبوبیت خاصی در بین نیرو‌ها داشته باشد، تا آنجا که بر قلب نیرو‌های بسیجی و سپاهی فرماندهی می‌کرد و به عبارتی او مصداق بارز تلفیق «محبت» و «قاطعیت» در امر فرماندهی نظامی بود.

سرانجام روح بلند شهیدمحمود کاوه بعد از سال‌ها مجاهدت و تلاش خستگی نا پذیر دردهم شهریور ۶۵ در ۲۵ سالگی در حاج عمران به ملکوت اعلا پیوست و شربت شهادت نوشید.