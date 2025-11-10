پخش زنده
امروز: -
شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی: خودروها به صورت رایگان در نزدیکترین کارگاه به محل زندگی شهروندان، دوگانه سوز می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی ۳۷ شرکت در سطح کشور، آمادگی دارند تا تأمین سوخت و انرژی در فصل زمستان در تمامی بخشها بدون مشکل انجام شود.
برنامههای مربوط به سوخت نیروگاهی نیز تکمیل شده و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین آن در فصل زمستان وجود ندارد. همچنین استان مرکزی آمادگی کامل برای تأمین سوخت مورد نیاز را دارد.
بر اساس این مصوبه، شرکت پخش فرآوردههای نفتی وظیفه دارد تبدیل خودروها به سیستم دوگانهسوز را انجام دهد. تمام تاکسیها و وانتبارها، بدون توجه به سال تولید، قابلیت تبدیل به دوگانهسوز را دارند و این طرح برای آنها بهصورت رایگان اجرا خواهد شد.
در راستای حمایت از سوخت پاک CNG و کمک به حفظ محیطزیست، بر اساس مصوبات اخیر دولت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز قابلیت تبدیل به دوگانهسوز شدن را دارند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.niopdc.ir ثبتنام کرده و نزدیکترین کارگاه تبدیل به محل زندگی یا کار خود را انتخاب کنند تا مراحل بعدی انجام شود.
تمامی هزینههای تبدیل توسط شرکت پخش به کارگاههای مربوطه پرداخت میشود و مالکان خودرو هیچ پرداختی نخواهند داشت. تنها در صورت نیاز به تعمیرات یا تغییرات جزئی، ممکن است هزینههای بسیار ناچیزی از سوی مالکان پرداخت شود.