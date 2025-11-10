۹۱درصد اماکن و مناطق مسکونی به فیبر نوری متصل شده اند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در بحث اتصال اماکن و مناطق مسکونی به فیبر نوری، مطابق با برش برنامه، رشد ۹۱ درصدی را تجربه کردهایم و در تلاشیم امکان اتصال ۱۰ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری فراهم شود تا از برنامه عقبماندگی نداشته باشیم.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما
، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تشریح عملکرد وزارت متبوع خود گفت: در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات ۷۶ حکم اختصاصی دارد که تاکنون ۳۸ حکم، معادل ۵۰ درصد این احکام، بهطور کامل محقق شده است. مابقی احکام نیز در حال اجراست و اگرچه برخی با تأخیر پیش میرود، اما در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد؛ مجموع احکام تحققیافته در وزارت ارتباطات تاکنون به ۷۵ درصد رسیده که عدد قابلتوجهی است.
یکی از مهمترین تحولات دولت چهاردهم، مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری است؛ اقدامی که پس از یک قرن به وقوع میپیوندد و بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور ثبت خواهد شد. این پروژه تأثیر ویژهای در ارتقای کیفیت ارتباطات و کاهش مصرف انرژی در کشور خواهد داشت.
وی ادامه داد: در بحث اتصال اماکن و مناطق مسکونی به فیبر نوری، مطابق با برش برنامه، رشد ۹۱ درصدی را تجربه کردهایم و در تلاشیم امکان اتصال ۱۰ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری فراهم شود تا از برنامه عقبماندگی نداشته باشیم.
خوشبختانه با همکاری سایر دستگاهها، در سال گذشته توانستیم روزانه بیش از پنج روستا را به شبکه ملی ارتباطات و اینترنت باکیفیت متصل کنیم تا خدمات دولت برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار قابل دسترس شود. رشد ترافیک عبوری از کشور نیز در یک سال گذشته ۷۰ درصد بوده است. این افزایش، اتفاقی راهبردی و مبارک برای کشور است که مسیر توسعه ارتباطات بینالمللی را هموار میکند. در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز مهمترین موضوع نیروی انسانی است. به همین دلیل تمرکز ویژهای بر آموزش نسل جدید و همکاری با بخش خصوصی داشتهایم. در قالب طرح “ایران دیجیتال” تاکنون بیش از یک میلیون دانشآموز مقطع متوسطه اول در بستر آموزش دیجیتال تحت آموزش قرار گرفتهاند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این اقدام با همکاری وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده و هماکنون آموزش بیش از یک میلیون دانشآموز در این بستر فعال است. در یک سال گذشته، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند نیز بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است و با مشارکت بخش خصوصی، زیستبوم دولت هوشمند در حال شکلگیری است که به حکمرانی دادهمحور کمک شایانی خواهد کرد. در حوزه “جی نف” نیز شاهد رشد ۲۰ درصدی در یک سال اخیر بودهایم که این رقم معادل کل رشد هشت سال پیش از دولت چهاردهم است. در حوزه صنعت فضایی نیز مجموعهای از “اولینها” را تجربه کردهایم. از جمله پرتاب ماهواره “ناهید ۲” در حوزه مخابرات فضایی که با استفاده از ظرفیت بانوان توانمند کشور انجام شد و توانستیم از طریق ارتباط ماهوارهای، ارتباط بین یکی از مراکز در استان البرز با جزیره قشم را برقرار کنیم. از ظرفیت کاربردهای صنعت فضایی برای مدیریت زمین، جلوگیری از دستاندازی به اراضی ملی و مقابله با بسترهای فسادزا استفاده شده و نتایج مثبتی بهدست آمده است
هاشمی در پایان با اشاره به برنامههای آتی وزارت ارتباطات گفت:امسال شاهد بهرهبرداری از پایگاه پرتاب چابهار خواهیم بود که رخدادی مهم و مبارک برای صنعت فضایی کشور محسوب میشود.