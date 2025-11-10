پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان تهران از مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری ۷۸۸۲ قطعه زمین کشاورزی و باغی در مساحتی بالغ بر ۱۴۵ هکتار در شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین ماده ۳ قانون مزبور با انجام برنامههای پیشگیرانه و مقابله با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها در شش ماه نخست سال جاری، با قلع و قمع بناهای غیر مجاز و مقابله با تغییر غیر مجاز کاربریها در ۷۸۸۲ مورد در باغها و اراضی زراعی از تغییر غیر مجاز کاربری جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ارزش و اهمیت اراضی کشاورزی و باغی به عنوان تامین کننده بخش عظیمی از نیازمندیهای غذایی کشور به ویژه در استان تهران و اینکه بخش عمدهای از تولید کشور در حوزه کشاورزی است و هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی به منزله کوچک کردن سفره مردم و از بین بردن بسترهای تولیدی است و منجر به وابستگی کشور در بخش غذایی میشود، افزود: به کلیه دادستانها و روسای دادگستری ابلاغ شده که با همکاری با جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها و ادارات مسئول با هرگونه تخلف و جرم در این زمینه با جدیت و قاطعیت برخورد و مقابله کنند.