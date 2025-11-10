پخش زنده
برق رسانی به واحدهای مسکونی طرح ۳۷۷ واحدی مسکن ملی شهرضا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور برق شهرستان شهرضا گفت: برق رسانی به این طرح از اواسط آذرماه پارسال آغاز شد و ۳۷۷ واحد دارای کنتور خانگی و ۱۱۹ واحد دارای کنتور مشاعات شدند.
عبدالرضا جهان نما افزود: برای اجرای این طرح ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی، چهار دستگاه ترانسفور ماتور ۲۵۰ کیلوولت و حدود سه هزار متر شبکه فشار ضعیف، نصب و اجرا شده است.
فرماندار شهرضا نیزگفت: در طرح ۳۷۷ واحدی اقدام ملی هم اکنون ۲۰۰ نفر در این مجموعه ساکن شدهاند.