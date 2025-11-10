به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد گفت: نیکوکاران این شهرستان در ادامه سنت دیرینه نوع‌دوستی و همدلی، امسال ۱۵۰ میلیارد ریال به‌صورت نقدی و غیرنقدی برای برای حمایت از مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و مددجویان زیر پوشش این نهاد کمک کردند.

کریم محمدی افزود: مردم خیر و نیک‌اندیش مهابادی همواره در کنار بهزیستی بوده‌اند و با مشارکت‌های داوطلبانه خود نقش مهمی در تأمین هزینه‌های مراکز نگهداری ایفا می‌کنند.

محمدی اظهارکرد: هم‌اکنون هفت مرکز شبانه‌روزی در این شهرستان فعال است که خدمات حمایتی، آموزشی و توانبخشی رایگان به گرو‌ههای مختلف از جمله کودکان بدسرپرست، سالمندان، معلولان ذهنی، دختران بدسرپرست و زنان آسیب‌دیده اجتماعی ارائه می‌دهند.

وی، با تأکید بر اهمیت استمرار کمک‌های مردمی گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری این مراکز از محل نذورات، صدقات و کمک‌های خیران تأمین می‌شود و تداوم این همراهی می‌تواند به بهبود شرایط نگهداری و کیفیت خدمات ارائه‌شده، کمک کند.

محمدی، با اشاره به جمعیت مددجویان زیر پوشش تصریح کرد: در حال حاضر ۹ هزار نفر در این شهرستان دارای پرونده فعال در بهزیستی هستند که از این تعداد، هفت هزار نفر افراد دارای معلولیت درسطوح مختلف جسمی، ذهنی و حسی بوده و مابقی را زنان سرپرست خانوار و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند.

وی گفت: در حوزه توانمندسازی اقتصادی بهزیستی مهاباد تاکنون ۵۵۰ پرونده برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی تشکیل داده که بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن تخصیص یافته است و از این تعداد، ۱۵۰ پرونده در مرحله پرداخت قرار دارد.

محمدی، با بیان اینکه توسعه اشتغال مددجویان از اولویت‌های اصلی این نهاد است، افزود: حمایت از کارآفرینان اجتماعی و معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات از دیگر برنامه‌های این اداره در راستای خودکفایی مددجویان است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد اضافه کرد: همچنین در قالب طرح‌های حمایتی، ماهانه به ۱۵۳ خانوار دارای دو فرزند و شش خانوار دارای سه فرزند کمک‌معیشتی پرداخت می‌شود که این حمایت‌ها درکنار سایرخدمات توانمندسازی، نقش مؤثری درکاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.