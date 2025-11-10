به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا جعفری بیان کرد: به منظور پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌ها و حوادث ناخواسته و همچنین آماده‌سازی شبکه برق به منظور گذر موفق از پیک بار ۱۴۰۵، دو دستگاه دژنکتور قدیمی و فرسوده تعویض و کلید جدید بر روی فیدر‌های خروجی ترانس سوم پست برق ۱۳۲ کیلوولت شهید احمدیان در شادگان با سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: این دو دستگاه کلید دژنکتور ۳۳ کیلوولت قدیمی، در سال‌های گذشته به دلیل کیفیت نامناسب و فرسوده شدن دارای اشکالات فراوانی بوده و منجر به حوادث و خاموشی‌های ناخواسته در سطح شهرستان شادگان شده بود که با این اقدام از میزان خاموشی‌ها و حوادث ناخواسته در سطح شهرستان جلوگیری شد.

بنابر اعلام شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در روز یکشنبه ۱۸ آبان، مدیر امور انتقال ناحیه جنوب شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین جهت پایداری شبکه برق و تامین برق مطمئن با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته، اقدامات بهینه‌سازی دیگری در شبکه برق فوق توزیع شهرستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.