شهدای گمنام، ۲۶ آبان با استقبال مردم دارالمومنین وارد همدان و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در پنج نقطه از استان به خاک سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم جانمایی و آغاز عملیات اجرایی تدفین شهدای گمنام در شهرک الوند و اردوگاه فجر همدان هم آغاز شد.

این آیین در آستانه سوم آذرماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) برگزار می‌شود.

هدف از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و راه قهرمانان گمنامی است که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی فدا کردند.