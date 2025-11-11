پخش زنده
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون از آغاز عملیات مرمت بنای تاریخی و مذهبی امامزاده خواجه پیری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدجواد جوکاری گفت: بقعه امامزاده خواجه پیری با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون ریال در حال مرمت است.
او افزود: در این مرحله، بخشهایی از ضلع غربی، دیوار پشتی و قسمتی از سقف بنا مرمت و بازسازی می شود.
امامزاده خواجه پیری ۲۵ آبان ۱۳۸۵ با شماره ثبت ۱۳۷۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون ادامه داد: این مجموعه از آثار ارزشمند دوره اسلامی است و بهعنوان یکی از مکانهای زیارتی و فرهنگی مهم منطقه، مورد توجه اهالی و زائران است.