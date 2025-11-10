پخش زنده
در آستانه فرا رسیدن فصل سرما و با هدف جلوگیری از یخزدگی و قطعی آب شرب خانوارهای عشایری، پروژه اصلاح و ترمیم شبکه آب شرب داخلی روستای عشایری اسدالهکندی شهرستان چالدران با همکاری مشترک اداره امور عشایر شهرستان و اداره آب و فاضلاب چالدران اجرا شد.
در این عملیات، به طول ۱۵۰ متر از خطوط داخلی شبکه آبرسانی روستا با لولهگذاری جدید، عایقبندی و اصلاح مسیر اجرا گردید تا از یخزدگی و افت فشار آب در ایام سرد سال جلوگیری به عمل آید.
این اقدام در پی بازدیدهای میدانی کارشناسان امور عشایر و درخواستهای مکرر اهالی برای رفع دغدغههای آبی پیش از ورود به زمستان صورت پذیرفت.