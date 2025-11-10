استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت بالای تولید مرغ و غلات در استان‌های شمالی، بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران برای خرید و توزیع کالا‌های اساسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در چهارمین نشست مدیران منطقه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل استان‌های مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و گیلان در اداره کل صمت استان، با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: استان‌ها باید بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های خود، برای تأمین کالا‌های اساسی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استان‌های مازندران، گلستان و گیلان حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مرغ کشور را تولید می‌کنند، افزود: این استان‌ها ظرفیت قابل توجهی در تولید غلات نیز دارند و می‌توانند در تأمین کالا‌های اساسی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

استاندار گیلان، استقلال استان‌های مرزی در خرید و توزیع کالا‌های اساسی را اقدامی مؤثر در بهبود زنجیره تأمین این کالا‌ها دانست و گفت: در صورت استفاده بهینه از منابع ارزی و ظرفیت‌های موجود، استان‌ها قادر خواهند بود نیاز‌های خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه تأمین کنند.

هادی حق شناس همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، افزود: گیلان طرحی را برای تصفیه و تأمین ۱۵۰ میلیون لیتر آب صنعتی ارائه کرده که از این میزان، ۱۰۰ میلیون لیتر آب خالص برای صنایع در نظر گرفته شده است تا تولید و کشاورزی با مشکل مواجه نشود.