مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیشبینی وقوع بارندگیهای خوب و موثر در استان از آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری اظهار کرد: طبق مدلهای پیشبینی، از آذر تا بهمن بارشهای خوبی در خوزستان خواهیم داشت.
وی افزود: تا ۲۰ آذر نمیتوان در خصوص بارشها برنامهریزی کرد، اما بعد از این بازه زمانی و از ۲۰ آذر تا ۱۰ دی، بارندگیهای خوبی رخ میدهد و در دیماه نیز بارشها خوب خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت آلودگی هوا هم گفت: فعلا تا پایان آبان، شرایط خوبی نداریم و لایههای مرزی هم پایین هستند.
وی افزود: البته در دو سه روز اخیر بدترین شرایط را از نظر آلودگی هوا داریم، اما در روزهای آینده، شرایط کمی بهتر میشود.