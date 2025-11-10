به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام محمدابراهیم حجت‌پناه با اشاره به اینکه مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه در همدان برگزار می‌شود، گفت: از چهارمحال و بختیاری ۲۰ نفر از اعضای کانون‌های مساجد به این رویداد قرآنی اعزام می‌شوند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این قرآنیان در قالب ۲ گروه قرآنی بانوان و آقایان در مرحله کشوری مسابقات قرآنی مدهامتان حضور دارند، افزود: گروه قرآنی بانوان از کانون فرهنگی هنری صابر مسجد امام رضا (ع) و گروه آقایان از کانون عمار مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) به همدان اعزام می‌شوند.

حجت‌پناه با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی، بیان کرد: مسابقات قرآنی مدهامتان نیز در همین راستا برگزار می‌شود که خوشبختانه امسال برای نخستین بار، رقابت گروه‌های قرآنی نوجوانان و جوانان به این رویداد قرآنی اضافه شده است.

این حافظ قرآن کریم از شکل‌گیری و فعالیت گروه‌های قرآنی در کانون‌های مساجد استان خبر داد و گفت: اعضای گروه‌های قرآنی علاوه بر شرکت در مسابقات مدهامتان فعالیت‌های جمعی دیگری مانند تشکیل حلقه‌های کتابخوانی با محوریت نامه ۳۱ نهج‌البلاغه و تشکیل کرسی‌های تلاوت ویژه نوجوانان را در دستور کار قرار دادند.

حجت‌پناه با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای سطح متسابقان راه‌یافته به مرحله کشوری، تصریح کرد: در راستای ارتقای دانش قرآنی اعضای گروه‌های قرآنی مساجد استان و کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، دوره آموزشی از اوایل آبان‌ماه تا قبل از اعزام برگزار شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش می‌شود که کلاس‌های آموزشی در رشته‌های مختلف قرآنی در طول سال در مساجد دایر باشد.