به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در آِئین بزرگداشت هفته مازندران در جوار بقعه امامزاده یحیی قائم شهر، ثمره قیام حسن ابن زید علوی در سال ۲۵۰ هجری قمری علیه حکومت بنی عباس را سرآغاز شکل گیری و تشکیل و استقرار نخستین حکومت شیعه‌ای بعد از دوره کوتاه حکومت امیرمومنان حضرت علی (ع) نام برد که حکومت علویان در مازندران حاکمیت یافت و به تدریج در کشورایران فراگیر شد.

آیت الله معلمی افزود: پرچم حکومت علویان در چهارده آبان ۲۴۳ هجری شمسی برابر با ۲۵۰ هجری قمری در مازندران به اهتزاز درآمد و از آن تاریخ حکومت شیعی و علوی در جهان تاسیس و گسترش یافت.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران هم، وجود ۱۳۶۱ امامزاده در این استان را نشانه ولایت پذیری و علاقمندی مردم این خطه به اهل بیت (ع) نام برد که با پیشگامی و مجاهدت‌های امامزادگان، حکومت علوی در استان مازندران و سایر کشور تاسیس شد.

حجت الاسلام قربانی، ایستادگی مردم متدین و علوی تبار مازندران در برابر ظلم و جور در طول تاریخ و وجود موقوفات متعدد در نقاط مختلف این استان را نشانه دلدادگی مردم مازندران به اهل بیت علیهم السلام دانست که با ترویج فرهنگ وقف و اجرای نیات واقفین، درآمد‌های حاصل از موقوفات صرف امورات دینی و عام المنفعه و خیرات در جامعه می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر نیز دراین آئین با گرامیداشت هفته مازندران، برپایی نمایشگاه محصولات و تولیدات و صنایع دستی را حاصل تعامل و همکاری فیمابین ادارات اوقاف وامور خیریه، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان قائم شهرنام برد که به مناسبت این ایام در جوار امامزاده یحیی روستای جنید قائم شهر برگزار شد.

مقداد کلونیان یادآور شد: به همین مناسبت از محل درآمد موقوفات واقفین، تعداد ۷۰ سبد کمک معیشتی به خانواده‌های نیازمند منطقه توزیع شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر، ارزش هر سبد کالای کمک معیشتی را شامل مواد غذایی بوده یک و نیم میلیون تومان اعلام کرد که جمع این کمک‌ها به ارزش بالغ بر صد میلیون تومان تهیه و به خانواده‌های کم برخوردار اهدا شده است.