دانش آموز هنرمند اصفهانی در رشته نقاشی جشنواره بین المللی هُمام خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدطاها ترک لادانی، دانشآموز مدرسه استثنایی حاج احمد حر از ناحیه پنج اصفهان، در جشنواره بینالمللی هُمام در رشته نقاشی موفق به کسب عنوان برگزیده شد و افتخاری دیگر برای جامعه فرهنگی و هنری استان اصفهان رقم زد.
این جشنواره بینالمللی که ویژه آثار هنری هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان سرافراز است، چهارمین دوره خود را با محوریت هنرهای تجسمی، صنایعدستی، هنرهای سنتی و موسیقی در سطح ملی و بینالمللی برگزار کرد و میزبان آثاری از ۳۰ استان کشور و ۱۴ کشور جهان بود.
در این رویداد، آثار دانشآموزان با محوریت خلاقیت، زیباییشناسی و بیان احساس در قالب هنرهای تجسمی ارزیابی میشود که اثر نقاشی محمدطاها توانست نظر داوران بینالمللی را به خود جلب کند و از میان صدها اثر ارسالی، رتبه برگزیده این جشنواره را به خود اختصاص دهد.