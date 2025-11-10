پخش زنده
فروش فوقالعاده اطلس و ساینا سایپا ویژه سه گروه از متقاضیان از فردا سهشنبه (۲۰ آبان) آغاز میشود و تا جمعه ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این طرح فروش که ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۰ آبان آغاز میشود و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
بر این اساس؛ متقاضیان میتوانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، ثبت نام و خودروی خود را انتخاب کنند.
علاقمندان به شرکت در این طرح فروش می توانند جهت تسهیل در فرآیند خرید خودرو، قبل از شروع زمان ثبتنام، در سامانه فروش اینترنتی مذکور اطلاعات شخصی خود را ثبت و یا بهروزرسانی و همچنین کد کاربری و رمز عبور دریافت کنند.
براساس اعلام سایپا؛ زمان قرعه کشی متعاقبا اعلام خواهد شد.
