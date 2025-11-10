پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با برگزاری نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی، کیش به پایگاه گفتوگو و طراحی ساختارهای نوین مالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور، گفت: حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیئتمدیره مؤسسات مالی و فعالان بخش خصوصی این رویداد را به یکی از نشستهای مهم اقتصادی تبدیل کرده است.
او افزود: ایران برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از استانداردهای نوین مالی در سطح بینالمللی است.
محمد کبیری از برنامهریزی برای تشکیل منطقه آزاد مالی ایران با محوریت کیش خبر داد و گفت: ایجاد این ساختار میتواند مسیر تأمین مالی طرح های ملی را تسهیل و دسترسی کشور را به منابع جهانی گسترش دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از راهاندازی صندوق سرمایهگذاری نفت و انرژی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: داراییهای صندوق را شرکت سرمایهگذاری کیش رونمایی خواهد کرد.
محمد کبیری، گفت: در دو دهه گذشته بیش از ۴۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در کیش جذب شده است و با رونمایی از سامانه جدید سرمایهگذاری کیش، حدود ۲۰ میلیارد دلار طرح برای مشارکت سرمایهگذاران معرفی خواهد شد.
او بر لزوم شکلگیری ساختار نوین اقتصادی کشور بر پایه فناوریهای روز از جمله قراردادهای هوشمند، دفترکل توزیعشده و واحدهای ارز دیجیتال تأکید کرد و گفت: تحقق این اهداف نیازمند پذیرفتن ابزارهای نوین مالی از سوی بانک مرکزی و تشکیل نهاد قوانین و مقررات مستقل در چارچوب قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد است.