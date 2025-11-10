به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی اقلید گفت: ماموران کلانتری دژکرد هنگام کنترل جاده‌های اصلی در آزادراه شیراز - اصفهان، به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم ضایعات مرغ بدون مجوز بهداشتی را کشف کردند که بر اساس اظهارات راننده، قصد انتقال به یک کارخانه در اصفهان را داشت .

سرهنگ بخشایی مطلق با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، بیان کرد: این محموله به منظور جلوگیری از کاربرد آن در چرخه مواد غذایی، با هماهنگی قضایی و همکاری عوامل اداره بهداشت معدوم شد.