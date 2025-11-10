آتش سوزی نخلستان‌های روستای قطب آباد بخش فین شهرستان بندرعباس، بعد از دو ساعت تلاش مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اثر این آتش سوزی ۸۰۰ اصله درخت خرما در آتش سوخت.

مهرداد حسن زاده افزود: در این حادثه که ساعت ۱۳ و پانزده دقیقه امروز رخ داد پنج گروه آتش نشانی با ۲۰ آتشنشان از بندرعباس، شهر رضوان، روستای قطب آباد و شرکت نفت برای مهار آتش اعزام شد.

وی گفت: آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت حادثه در دست بررسی است.

بیشتربخوانید: آتش‌سوزی محدود در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس