آتش سوزی نخلستانهای روستای قطب آباد بخش فین شهرستان بندرعباس، بعد از دو ساعت تلاش مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اثر این آتش سوزی ۸۰۰ اصله درخت خرما در آتش سوخت.
مهرداد حسن زاده افزود: در این حادثه که ساعت ۱۳ و پانزده دقیقه امروز رخ داد پنج گروه آتش نشانی با ۲۰ آتشنشان از بندرعباس، شهر رضوان، روستای قطب آباد و شرکت نفت برای مهار آتش اعزام شد.
وی گفت: آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت حادثه در دست بررسی است.
