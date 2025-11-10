پخش زنده
دبیر بیستوسومین کنگره ملی خوردگی با هشدار نسبت به خسارتهای گسترده ناشی از خوردگی در صنایع کشور گفت: این پدیده همانند سرطانی است که به جان مخازن نفتی، پالایشگاها، خطوط لوله، پترو شیمی ها، نیروگاهها، تاسیسات صنعتی دریایی، بنادر و سازههای بتنی و ... افتاده و در صورت بیتوجهی، میتواند زیر ساختهای صنعتی ایران را نابود کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس سیدمحمود کثیریها با اشاره به برگزاری این رویداد علمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: خوردگی یک پدیده طبیعی است و در تمام دنیا هم وجود دارد ولی بخش قابل توجهی از این پدیده شوم قابل کنترل است ، با اختصای ۱۰ درصد بودجه تحقیقات کاربردی میتوان تا چهل درصد از خوردگی جلوگیری کرد و سالانه خسارتهای سنگینی به صنایع وارد میسازد.
وی هزینه خوردگی در کشورهایی مانند آلمان حدود ۲میلیارد یورو در هفته دانست و اظهار کرد: هرچند در ایران آمار دقیقی از خسارات خوردگی وجود ندارد، اما نرخ خوردگی بسیار بالاست، زیرا متأسفانه در حوزه روشهای حفاظت صنعتی کمتوجهیهایی صورت میگیرد، در حالی که با رعایت اصول فنی میتوان طول عمر سازهها، تجهیزات و تاسیسات را بهطور چشمگیری افزایش داد.
کثیریها با اشاره به تجربه ساخت نیروگاه بوشهر خاطرنشان کرد: زمانی که آلمانیها این نیروگاه را احداث میکردند، از رنگهای حفاظتی، که اکنون در ایران هم تولید میشوند، استفاده شد که ماندگاری آنها روی سازههای فلزی تا بیش از ۱۴ سال بود، اما آن قسمتهایی که توسط مجریان داخلی رنگآمیزی شد، دوام این پوششها به کمتر از پنج سال کاهش یافت و این نشان میدهد که ما در اجرا ضعیف هستیم و بهمین دلیل خسارتهای خوردگی زیاد است. ایران از نظر تولید رنگهای صنعتی، بازدارنده ها، تولید آندهای فدا شونده، و مهندسی خوردگی جایگاه بالایی دارد.
وی گفت: مناطقی از جنوب کشور که تاسیسات زیربنایی مهمی در آنجاها قرار دارند مانند عسلویه، ماهشهر، بندر عباس، آبادان و چابهار و ... در معرض شدیدترین نرخ خوردگی هستند. باید توجه داشته باشیم که هزینههای پیشگیری خیلی ارزانتر از هزینههای تعمیرات و تعویض قطعات خورده شده میباشد.
ایران از نظر علم خوردگی در جمع ۱۰ کشور علمی خوردگی جهان قرار دارد
دبیر بیست و سومین کنگره خوردگی افزود: از نظر علمی، ایران در حوزه پژوهش و دانش خوردگی در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و استادان ایرانی در داخل و خارج از کشور در این رشته فعال هستند، اما در زمینه اجرا، نظارت و بازرسی عملیات حفاظتی ضعفهای زیادی وجود دارد.
کثیریها ابراز امیدواری کرد که کنگره بیست و سوم که توسط انجمن خوردگی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود بتواند زمینه ارتباط مؤثری میان متخصصان صنعت، استادان دانشگاه و دانشجویان را فراهم کند تا دانش و تجربههای خوردگی به نسل جوان انتقال یابد.
وی در خصوص روند برگزاری کنگره گفت: قرار بود بیست و سومین کنگره ملی خوردگی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شود، اما بهدلیل جنگ دوازده روزه در خردادماه و جابجایی زمان امتحانات دانشجویان دانشگاه و به شهریور ماه و محدودیتهای زمانی زیادی که ما داشتیم، تصمیم گرفتیم محل برگزاری را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتقال یابد.
به گفته کثیریها با وجود زمان محدود و شرایط دشوار، بیش از ۱۰۰ مقاله از استادان دانشگاهها و صنعتگران داخلی دریافت شد که به دلیل محدودیت زمانی، ناچار شدیم برخی مقالات پیشکسوتان را به صورت پوستر ارائه دهیم تا فضای بیشتری برای نمایش دستاوردهای پژوهشی دانشجویان فراهم شود. هدف این است که نسل پژوهشگران جوان بتوانند خود را معرفی کرده و در مسیر رشد علمی و صنعتی کشور نقشآفرین شوند.
وی ضمن اشاره به آموزش خوردگی در دبیرستانها از همراهی دانشگاهها، صنعتگران و پژوهشگران در برگزاری بهموقع این کنگره قدردانی کرد.