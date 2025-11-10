پخش زنده
به منظور مدیریت مصرف اب در اراضی کشاورزی حوزه زاهدان تا کنون ۲۰۴ استخر چند منظوره ذخیره اب در زمینهای کشاورزی احداثشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی زاهدان در بهره برداری از یک باب استخر چند منظوره در روستای شورشادی بخش کورین شهرستان زاهدان گفت:از این استخرها ۶۰ استخر در بخش کورین احداث شده است.
مهدی شهرکی گفت:استخرهای احداثشده بامشارکت کشاوزان صورت گرفته است.
وی گفت:استخر احداث شده در روستای شورشادی توانایی ذخیره خدود ۶۰۰ متر مکعب اب را دارد و میتواند اب زمینهای کشاورزی پایین دست خود را تامین نماید.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان همچنین گفت احداث استخرها یکی از راههای برون رفت از مشکلات کم ابی درمنطقه است.