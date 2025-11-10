پخش زنده
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ از اجرای موفقیتآمیز تست عملکرد دریچههای این سد و آمادگی کامل آنها برای فصل بارندگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمان جعفری گفت: در شرایط عادی، آب ورودی به مخزن از طریق تونلهای آببر برای تولید انرژی برق هدایت میشود، اما در مواقع اضطراری، وقوع سیلاب یا افزایش بیش از حد ورودیها و سرریز مخزن، کنترل خروجی آب از طریق دریچههای کنترل سیلاب انجام میگیرد.
وی افزود: در این سد، سه نوع دریچه برای تخلیه آب مخزن و مدیریت سیلابهای احتمالی طراحی شده که مجموع ظرفیت تخلیه آنها با احتساب سرریزهای آزاد به حدود ۱۴ هزار مترمکعب در ثانیه میرسد.
جعفری با اشاره به دستورالعملهای معاونت بهرهبرداری سازمان آب و برق خوزستان، گفت: هر ساله پیش از آغاز فصل بارندگی، تست باز و بسته شدن کلیه دریچهها با هدف ارزیابی آمادگی و صحت عملکرد سیستمهای هیدرومکانیکال، الکتریکال و رفع نواقص احتمالی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ تصریح کرد: امسال نیز این عملیات با حضور نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان، شرکت مشاور و واحدهای مختلف شرکت مدیریت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه کارون ۳ با موفقیت به انجام رسید و عملکرد تجهیزات مورد آزمایش، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.