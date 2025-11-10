به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد امروز در جلسه ستاد اربعین تایبادگفت: گذرگاه بین‌المللی دوغارون نخستین مرز رسمی برای ورود زائرین افغانستانی به ایران و شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر در عراق است و راه‌اندازی قرارگاه دائمی اربعین در این منطقه ضروری است.

مهدی رجبی افزود: مشتاقان افغانستانی سفر به عتبات عالیات و شرکت در مراسم عزاداری پایان ماه صفر در عراق، سفر خود از مرز دوغارون را به این کشور در سال ۱۳۹۶ آغاز کردند.

وی گفت: بیشترین شمار اتباع افغانستانی برای سفر به عراق و کربلای معلی در ۹ سال گذشته ابتدا از طریق مرز دوغارون وارد ایران و سپس راهی این کشور شده‌اند.

رجبی افزود: برای ساخت قرارگاه دائمی اربعین در تایباد زمینی به مساحت پنج هکتار پیش بینی شده است که تا مرز دوغارون کمتر از ۲۰ کیلومتر فاصله دارد.

مسئول فنی، مهندسی ستاد عتبات عالیات کشور در ادامه گفت: ۴۰ درصد هزینه‌های ساخت قرارگاه دائمی اربعین شهرستان تایباد از محل اعتبارات ستاد عتبات عالیات کشور تامین خواهد شد و ۶۰ درصد دیگر آن برعهده دستگاه‌های متولی استانی است.

سیاوش عزیزی افزود: دوغارون یک مرز راهبردی برای زائران افغانستانی دربازه زمانی ماه صفر و عزیمت به کشور عراق محسوب می‌شود که باید از همه ظرفیت‌های لازم کشوری، استانی و محلی برای فراهم شدن سفری آسان و بدون دغدغه آنان استفاده کرد.

او ادامه داد: تعامل و همراهی همه دستگاه‌های اجرای و خدمات رسان کشوری، استان و محلی موجب می‌شود تا ساخت قرارگاه دائمی اربعین تایباد در مدت زمان چهار سال به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: هم‌اینک ۹ قرارگاه دائمی در شهر‌های مرزی کشور با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۵۰ درصد در حال ساخت است.

سال گذشته ۴۴ هزار و ۲۷۸ زائر افغانستانی از خدمات سه موکب پیش بینی شده در گذرگاه رسمی دوغارون در مدت زمان ۱۴ روز استفاده کردند.

بیشترین زائران افغانستانی سفر به کربلای معلی از مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل، هرات، قندهار، غور، مزارشریف، اُرُزگان، بامیان، میدان وَردَک، دایکُندی و هلمند هستند که به زیارت حرم ائمه معصومین (ع) در کشور عراق مشرف می‌شوند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.