دورههای کتابخوانی در بجنورد، این شهر را به شهر کتابخوانی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علاقه مندان مطالعه کتاب در زمینه تاریخ ایران و جهان با حضور در نشستهای کتابخوانی در کتابخانهها و دیگر مجامع عمومی این فرهنگ را در بین نسلهای مختلف نشر میدهند.
خانه مطالعه جوان بجنورد دوسال که میزبان دوستاران کتاب است.
این گروه کتابخوان با ۸ نفر نشستها رو برگزار کردند و اکنون به ۱۰۰نفر رساندند.
در شهر بجنورد بیش از ۱۰ گروه کتابخوان فعال هستند و موضوعات مختلف فرهنگی سیاسی و ادبیات داستانی رو نقد و بررسی میکنند، گروه کتابخوان در خانه مطالعه جوان بجنورد با موضوع تاریخ ایران و جهان و همراهی علاقهمندان به این حوزه فعال است.
این گروه تاریخی تا کنون ۱۸ نشست را برگزار کرده است علاقهمندان در این نشست را افراد و اقشار مختلف همچون بازاری، دانش آموز، دبیر، استاد دانشگاه، مدیر موسسه ورزشی و بانوان خاندار تشکیل میدهند.
این نشستها بصورت رایگان برگزار میشود و علاقهمندان به مطالعه کتاب در زمینه تاریخ ایران و جهان میتوانند در این نشستها که یک هفته در میان روزهای یکشنبه ساعت ۱۷ برگزار میشود شرکت کنند.