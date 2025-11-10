معاون فرماندار شهرستان جاسک گفت: واژگونی خودروی وانت سایپا، در جاده سیریک به جاسک در شرق هرمزگان، موجب مرگ راننده و دو تن دیگر از سرنشینان خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حسن دوراندیش معاون فرماندار شهرستان جاسک گفت: این حادثه بعدازظهر امروز در محدوده بین روستا‌های گتان و بونجی در غرب شهرستان جاسک رخ داد و دو مرد و یک زن در این حادثه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: یک کودک ۴ ساله نیز در این حادثه مجروح شد که به بیمارستان خاتم الانبیا جاسک منتقل شد و اکنون حال عمومی مناسبی دارد.

سرهنگ ملک حسن محمدی جانشین پلیس راه هرمزگان گفت: علت اولیه این حادثه خستگی و ناتوانی راننده در کنترل خودرو برآورد شده است.

