به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ محسن صبوری‌زاده افزود: مرزبانان میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت تعدادی از قاچاقچیان در حوزه استحفاظی، برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از ساعتی گشت زنی در آبهای حوزه استحفاظی، یک فروند شناور متخلف را مشاهده کرده و در یک عملیات موفق دریایی آن را متوقف کردند.

سرهنگ صبوری‌زاده گفت: یکی از قاچاقچیان دستگیر شده برای جلوگیری از شناسایی و محرز شدن سوابق کیفری از ارائه مشخصات واقعی خود، خودداری می‌کرد که باهوشیاری مرزبانان مشخص شد، یک قاتل فراری تحت تقیب پلیس آگاهی استان با محکومیت ۲۰ سال زندان بوده که در پوشش قاچاقچی قصد قاچاق محموله کالای ممنوعه را داشته است.

وی افزود: متهم دستگیر شده با صدور قرار قانونی توسط مقام قضایی، روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.