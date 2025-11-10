پخش زنده
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران گفت: با وجود دو مسابقه سنگین در ۲۰ روز، ایلیا صالحیپور رکوردش را شکست و سه مدال گرفت
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران، پس از درخشش ایلیا صالحیپور و کسب نشان های طلا، نقره و برنز در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، از عملکرد شاگردش تمجید کرد و سطح مسابقات را بسیار بالا دانست.
سلیمی درباره کسب مدال توسط ایلیا صالحیپور گفت: «خدا راشکر ایلیا توانست وزنههای خیلی خوبی بزند. نباید فراموش کنیم که حدود ۲۰ روز پیش در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده بود و به هر حال در فاصله کوتاه برای وزنهبردار دو مسابقه سنگین انجام دادن واقعاً کار بزرگی است. از نظر من، عملکردش بسیار ستودنی بود.»
او ادامه داد: «در مجموع نسبت به مسابقات جهانی توانستیم سه کیلو افزایش رکورد داشته باشیم و سه مدال ارزشمند (طلا، نقره و برنز) کسب کنیم. البته دوست داشتیم تعداد طلای بیشتری به کاروان ایران اضافه شود، اما حریفان قدر بودند؛ ورزشکار ازبک ۲۰۲ کیلو دوضرب زد و ورزشکار عمانی ۲۰۱ کیلو، که نشاندهنده سطح بسیار بالای رقابتها بود.»
سلیمی درباره رکوردهای ایلیا توضیح داد: «ایلیا رکوردهای تمرینی خودش را زد؛ وزنه ۲۰۲ کیلو هم در تمرینات زده بود، اما در شرایط مسابقه و با دو رقابت سنگین در ۲۰ روز، این کار واقعاً سخت است و بدن ورزشکار در حرکتهای آخر خالی میشود. با این حال من از عملکردش کاملاً راضی بودم.»
او همچنین درباره دشواری مربیگری در مقایسه با حرفهای بودن ورزشکار گفت: «مربیگری واقعاً سخت است. ورزشکار یک روز مسابقه میدهد و تمام میشود، اما مربیان چند روز فشار و استرس را تحمل میکنند. این کار ادامه دارد، اما خوشحالم که شاهد موفقیت ایلیا هستیم.»
سلیمی در پایان با تبریک به مردم ایران گفت: «هم اکنون در سالن سرود عزیز کشورمان نواخته میشود و جا دارد این موفقیت را به ملت عزیز ایران تبریک بگویم.»