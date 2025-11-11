پخش زنده
مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی با اعلام انتشار فراخوان جایزه مصطفی (ص) ۲۰۲۷ گفت: بر این اساس، نهادها و دانشمندانی که مایل به معرفی نامزدهای مدنظر خود برای شرکت در این دوره از جایزه هستند تا اول اسفند فرصت دارند مدارک مورد نیاز را به دبیرخانه این بنیاد ارسال کنند.
محمدحسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به انتشار فراخوان هفتمین دوره جایزه مصطفی (ص)، گفت: آثار نامزدهای جایزه مصطفی (ص) در دو حوزه «علوم و فناوری زیستی و پزشکی» و «علوم پایه و مهندسی» بررسی میشود و آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) مرداد ۱۴۰۶ (اوت ۲۰۲۷) برگزار خواهد شد.
میرهاشمی افزود: نامزدها از سوی دانشگاهها، مراکز علمی معتبر، انجمنهای علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمیهای علوم کشورهای اسلامی، پارکهای علم و فناوری یا دانشمندان و شخصیتهای علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی میشوند.
وی گفت: این جایزه در دو بخش، برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) و برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی به صورت فردی یا گروهی به مسلمانان جهان یا اتباع ۵۷ کشور اسلامی، بدون محدودیتی در سن و جنس اعطا میشود. برگزیدگان همراه با لوح، مدال جایزه، نشان مصطفی (ص) و ۵۰۰ هزار دلار نیز جایزه نقدی دریافت میکنند.
میرهاشمی افزود: جایزه مصطفی (ص) به عنوان یک جایزه دوسالانه برای تقدیر از دانشمندان مسلمان پیش از این در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ در تهران و ۱۴۰۲ در اصفهان برگزار شده است.
مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، گفت: این جایزه در شش دوره برگزاری تاکنون ۲۲ دانشمند برجسته از کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن را شناسایی و از آنان قدردانی کرده است.