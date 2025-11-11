پخش زنده
مسئول بسیج سازندگی استان در ارباط زنده با برنامه سلام خبرنگار شبکه بین المللی خبر از اجرای هزار و ۹۸۰ اردوی جهادی از ابدتای سال تاکنون در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی استان گفت: خراسان جنوبی و شهر فردوس خاستگاه اردوهای جهادی است.
هنری افزود: با حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس پس از زلزله سال ۱۳۴۷ حرکتهای جهادی آغاز شد و همچنان در کشور ادامه دارد.
وی گفت: در خراسان جنوبی بیش از هزار و ۴۰۰ گروه جهادی در قالب ۳۹ قرارگاه جهادی محلات، ۱۱ قرارگاه جهادی در شهرستانها و ۴ قرارگاه پهنهای فعال هستند.
مسئول بسیج سازندگی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۹۸۰ اردوی جهادی با حضور بیش از ۲۰ هزار جهادگر در عرصههای مختلف در استان انجام شده است.
هنری افزود: از ۶۴ جهادگر آسمانی کشور ۶ جهادگر آسمانی از خراسان جنوبی هستند.