شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی آمده است:با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب در سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنین محترم خیابان ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی و عارف میرساند در ساعات ظهر روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۰ حداکثر به مدت ۲ ساعت احتمالاً با کمبود فشار آب مواجه خواهند شد.