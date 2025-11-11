پخش زنده
کشت گندم در بیش از هشت هزار هکتار مزارع شهرستان زریندشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زریندشت گفت: کشاورزان این شهرستان کشت گندم را از بیش از هشت هزار هکتار مزارع خود آغاز کردهاند و پیش بینی میشود بیش از ۱۵ هزار تن محصول به مراکز خرید تحویل داده شود.
مهدی یوسفی با بیان اینکه کشت این محصول تا اوایل دی ماه ادامه دارد افزود: ارقام مهرگان، سارنگ، تیرگان، سحر، سیروان، برات، جلال و خلیل از جمله بذرهای سازگار با شرایط اقلیمی زرین دشت است که عملکرد بالایی نسبت به سایر ارقام دارند.
وی بیان کرد: کشت گندم در این شهرستان با استفاده از دستگاههای کودکار، بذرکار، کفکار و سایر ادوات مکانیزه انجام میشود.