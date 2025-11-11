پخش زنده
امروز: -
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب طرح ملی «افق سایبری امن» مأمور راهبری هسته تخصصی امنیت شبکههای مخابراتی شده و قرار است در این پروژه دوساله، ۴۰۰ نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری تربیت شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در قالب «طرح ملی افق سایبری امن» که با هدف ظرفیتسازی و توسعه علوم و فناوری امنیت سایبری از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری کلید خورده، ۱۱ هسته تخصصی تشکیل شده است که ۹ دانشگاه و ۲ پژوهشگاه در آن مشارکت دارند.
علاوه بر این ۳۰ دانشگاه، انجمن، پژوهشگاه و مرکز پژوهشی دیگر نیز در طرح همکاری میکنند و در مجموع، بیش از ۴۰ نهاد علمی و پژوهشی درگیر اجرای این برنامه ملی هستند. یکی از پژوهشگاههای منتخب در این طرح، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرمجموعه وزارت ارتباطات است.
رضا کلانتری رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره مأموریت این پژوهشکده در طرح ملی افق سایبری امن توضیح داد: موضوعی که به پژوهشگاه محول شده است، بحث ایجاد «هسته تخصصی امنیت شبکههای ارتباطی و مخابراتی» است.
وی افزود: به هر حال، توسعه شبکههای ارتباطی کشور از مأموریتهای اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و از آنجا که پژوهشگاه فناوری اطلاعات بازوی علمی و مشورتی این وزارتخانه محسوب میشود، میان مأموریت وزارت ارتباطات و تکلیف پژوهشکده امنیت پژوهشگاه، همسویی کامل وجود دارد.
کلانتری با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در این فرایند، قراردادی با ستاد افتا منعقد میشود تا مجموعهای از فعالیتها طی دورهای دو ساله انجام شود. بر اساس این قرارداد، پژوهشکده امنیت، وظیفه راهبری موضوعات مرتبط با هسته تخصصی امنیت شبکههای ارتباطی را بر عهده دارد.
به گفته رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج این فعالیتها شامل تدوین مستندات علمی، رصدی، فنی و راهبردی در حوزه امنیت شبکههای ارتباطی، برگزاری رویدادهای مرتبط با این حوزه و همچنین تربیت ۴۰۰ نیروی انسانی متخصص در این زمینه است.
کلانتری ضمن بیان این مطلب که این پروژه یک کار دوساله است و ما به نمایندگی از وزارت ارتباطات، این مأموریت را در پژوهشگاه دنبال میکنیم، گفت: پژوهشگاه فناوری اطلاعات به عنوان بازوی مشورتی وزارت، در اجرای این طرح نقش مستقیم دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم با نظارتی که ستاد مربوطه بر فعالیت این هسته تخصصی دارد و با هماهنگی میان سایر هستههای تخصصی، بتوانیم به چشمانداز تعیینشده دست یابیم؛ چرا که هدف نهایی ما افزایش سطح امنیت کشور در تمامی حوزهها است.
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امنیت سایبری موضوعی بسیار چالشبرانگیز است و متأسفانه بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، آسیبهای قابل توجهی را در این زمینه شاهد بودیم؛ بنابراین باید توجه ویژهای داشته باشیم تا سطح امنیت و توانمندیهای سایبری کشور به شکل مؤثری افزایش یابد.
وی بیان کرد: هر یک از هستههای تخصصی که شکل میگیرد، فضایی برای تعامل و همکاری ایجاد میکند. برخی از این هستهها در دانشگاهها مستقر هستند و هر کدام زیرساختهایی برای اجرای فعالیتهای تخصصی خود در اختیار دارند.
کلانتری خاطرنشان کرد: در پژوهشگاه فناوری اطلاعات نیز هر یک از این هستههای تخصصی بهصورت مجزا فعالیت میکنند و هدف ما تربیت ۴۰۰ نیروی متخصص در حوزه امنیت زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی است.
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان گفت: امیدوارم با همکاری تمامی بخشها و استمرار این برنامه، بتوانیم سطح امنیت کشور را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شکل چشمگیری ارتقا دهیم.