به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در بازدید از پارکینک خودرو‌های سنگین شهر اردبیل، اظهار کرد: این پارکینک در فضای ۸ هکتار در بیرون از شهر راه‌اندازی شده است و ظرفیت شبانه روزی این پارکینک حدود ۷۲۰ خودرو است که بکارگیری آن سبب جلوگیری از ورود خودرو‌های سنگین به داخل شهر و مدیریت مطلوب ترافیکی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پارک علاوه بر خدمات دهی به استان به خودرو‌های سایر استان‌های هم جوار نیز خدمات ارائه می‌کند.

فرماندار اردبیل بیان کرد: در کنار این پارکینک مراکز مختلف خدماتی در حوزه خودرو‌های سنگین هم راه اندازی می‌شود و از سرمایه‌گذار مجموعه هم به صورت ویژه حمایت می‌شود.