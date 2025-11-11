پخش زنده
فرماندار اردبیل گفت: پارکینگ خودروهای سنگین در اردبیل راه اندازی شده که در جهت مدیریت ترافیک و جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به شهر موثر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در بازدید از پارکینک خودروهای سنگین شهر اردبیل، اظهار کرد: این پارکینک در فضای ۸ هکتار در بیرون از شهر راهاندازی شده است و ظرفیت شبانه روزی این پارکینک حدود ۷۲۰ خودرو است که بکارگیری آن سبب جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به داخل شهر و مدیریت مطلوب ترافیکی خواهد شد.
وی تصریح کرد: این پارک علاوه بر خدمات دهی به استان به خودروهای سایر استانهای هم جوار نیز خدمات ارائه میکند.
فرماندار اردبیل بیان کرد: در کنار این پارکینک مراکز مختلف خدماتی در حوزه خودروهای سنگین هم راه اندازی میشود و از سرمایهگذار مجموعه هم به صورت ویژه حمایت میشود.