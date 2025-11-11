به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی افزود: پس از اطلاع از بستری شدن کودک ۱۱ ساله در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به دلیل جراحات ناشی از ضربات چاقو توسط پدرش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.

او اضافه کرد: به دنبال صدور دستورات لازم از سوی دادگستری استان، دادستان اشنویه با ورود سریع و قاطع به پرونده، پدر کودک را بازداشت کرد. این اقدام، بازتاب مثبت گسترده‌ای در میان مردم داشته و رضایتمندی عمومی از واکنش سریع نهاد قضائی را در پی داشته است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از اقدام سریع دادستانی اشنویه، بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با موارد کودک‌آزاری تأکید کرد و گفت: در کنار پیگیری‌های قضائی، نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و انجمن‌های مردم‌نهاد باید با حضور مؤثر، حمایت روانی، اجتماعی و حقوقی لازم را از کودکان آسیب‌دیده به عمل آورند تا زمینه ترمیم آسیب‌های روحی و روانی آنان فراهم شود.