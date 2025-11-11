پخش زنده
معاون وزیر نفت با افزایش سهمیه های نفت سفید و بنزین جایگاههای عرضه سوخت در استان سمنان موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مصوبه در دیدار استاندار سمنان با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اخذ شد .
استاندار سمنان در این دیدار که عصر دوشنبه در تهران انجام شد ، با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت خانوارهای ساکن در مناطق بدون گاز این استان ، پیشنهاد افزایش سهمیه نفت سفید استان سمنان را مطرح کرد که با موافقت مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی کشور همراه شد.
محمدجواد کولیوند در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه استان سمنان میزبان بیش از ۲۰ میلیون مسافر، گردشگر و زائر در سال است، افزایش سهمیه سوخت جایگاههای عرضه سوخت این استان را ضروری دانست که این پیشنهاد نیز مورد موافقت مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قرار گرفت. تا از بروز هرگونه کمبود سوخت در جایگاههای استان سمنان جلوگیری شود.
عظیمیفر معاون وزیر نفت همچنین با درخواست استاندار سمنان با تسریع در جابهجایی خط انتقال نفت برای تداوم اجرای آزادراه حرم تا حرم موافقت کرد.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت پروژه ملی آزادراه حرم تا حرم، تسریع در جابهجایی خط انتقال نفت را برای تکمیل مسیر آزادراه حدفاصل آرادان تا سرخه مهم و حیاتی برشمرد.
در پی این درخواست، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی طی تماس تلفنی با مدیران شرکتهای زیرمجموعه از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دستور داد تا عملیات جابهجایی این خط انتقال ظرف یک هفته آینده انجام شود.