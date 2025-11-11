عکاس و معلم سبزواری، برنده لوح طلایی و جایزه نقدی جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش سبزوار گفت: جشنواره ملی عکس «خانواده ایرانی» در خردادماه و همزمان با هفته ملی خانواده، به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری انجمن سینماگران جوان برگزار شد.

حسین خدایی فزود: براساس برنامه‌ریزی اولیه، قرار بود نمایشگاه آثار و مراسم اختتامیه در ۲۵ خردادماه برگزار شود؛ اما به دلیل شرایط عمومی کشور بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه، این مراسم تا آبان ماه به تعویق افتاد.

او ادامه داد: «سیدعلی حسینی فر»، معلم و هنرمند سبزواری، در این جشنواره موفق به کسب لوح طلایی و جایزه نقدی ۴۰۰ میلیون ریالی شد.

به گفته او، این هنرمند تاکنون در بیش از ۷۸ مسابقه ملی موفق به کسب رتبه شده که سه مدال طلا، دو نشان طلا، یک مدال نقره، ۱۹ روبان افتخار و هشت تقدیرنامه از مسابقات جهانی از جمله آنها است.

سیدعلی حسینی فر بیش از ۲۲ سال سابقه عکاسی در سطح حرفه‌ای دارد و هم اکنون مدیر و مدرس یک آموزشگاه آزاد سینمایی است.