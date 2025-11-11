پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در آذرماه در ساری خبر داد و گفت: این همایش با هدف رفع موانع تولید، تقویت اشتغال و بهبود فضای سرمایهگذاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید علی اصغر حسینیشیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در جلسه هماهنگی برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» از برنامهریزی برای برگزاری این همایش در آذرماه در ساری خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم رفع موانع تولید گفت: همه ما وظیفه داریم موانع پیش روی تولید را رفع کرده و شرایط را برای سرمایهگذاری در راستای تولید فراهم کنیم.
سرپرست اداره کل تعاون مازندران افزود: برای بررسی دقیق فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری، جلسات متعددی با حضور مدیران دستگاههای تخصصی و فعالان اقتصادی تشکیل شده است.
حسینیشیروانی با اشاره به اهداف این همایش خاطرنشان کرد: در این رویداد، بستههای اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری استان به صورت جامع به سرمایهگذاران معرفی میشود.
وی در پایان تأکید کرد: وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید تلفیقی از منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت چهاردهم است که اثرات مثبتی در استان خواهد داشت.